Події

19:24 31.01.2022

Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

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Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Делегація Росії, яку очолює постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України "Загрози міжнародному миру та безпеці. Україна" перед виступом постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

"Я хочу вибачитись перед членами Ради і (прошу - ІФ) не сприймати мій відхід як демарш ті країни, які виступатимуть після того, як надасте їм слово. Я йду на зустріч із генеральним секретарем напередодні нашого головування в Раді, яке розпочинається завтра. На жаль, не можу перенести його через графік секретаря", - сказав Небензя на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок.

Слід зазначити, що наступне слово для виступу надано постійному представнику України при ООН Сергію Кислиці.

Теги: #рф #рб_оон #україна
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