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07:40 05.01.2024

Засідання Радбезу ООН щодо постачання КНДР ракет РФ відбудеться 10 січня

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Засідання Радбезу ООН щодо постачання КНДР ракет РФ відбудеться 10 січня

Питання постачання КНДР Росії балістичних ракет і їхнє використання проти України стане предметом дискусії в Раді Безпеки ООН 10 січня, на засіданні, яке в координації з Україною скликають країни-партнери - члени Радбезу, повідомив у п'ятницю постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"США інформують, що "мають нову інформацію про зброю, яку Росія отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну і підкорити її народ. За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з цих балістичних ракет КНДР по Україні. 2 січня російські війська запустили кілька балістичних ракет КНДР по Україні, зокрема в рамках нічної атаки. США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше цивільної інфраструктури України і вбити українських мирних жителів", - написав Кислиця в мережі Х (Твіттер) у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #рб_оон

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