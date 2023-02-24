Політика

19:11 24.02.2023

Зеленський дав зрозуміти про поліпшення відносин з Ізраїлем

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Зеленський дав зрозуміти про поліпшення відносин з Ізраїлем

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти про поліпшення відносин з Ізраїлем.

"Тривалий час під час цієї війни я хотів (отримати - ІФУ) підтримку не тільки від населення (Ізраїлю - ІФ-У), вона велика, а й від лідерів їхнього політикуму, їхніх різних структур. Для мене це було дуже важливо, Україна має історично прекрасні відносини з Ізраїлем. І в нас було багато різних розмов, на різних рівнях, із різним керівництвом, публічних, непублічних, у різних форматах і на різних територіях...", - сказав Зеленський на пресконференції в п'ятницю в Києві.

При цьому, він наголосив, що цю позицію Ізраїлю "було складно змінити", тому що у нього непроста ситуація з Росією, Іраном і Сирією.

"Але я дуже хотів, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб вони вибрали сторону. І, звичайно, я дуже хотів, щоб - сторону України. Тому що навіть не уявляю, як Ізраїль може підтримувати війну, державу, яка стільки років у війні... І я хочу вам відповісти на ваше запитання, я знаю всі відповіді на ваше запитання, але я не зможу їх вам дати. Я не можу підставити поліпшення відносин України та Ізраїлю, які почалися", - наголосив президент.

 

 

Теги: #президент #ізраїль

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