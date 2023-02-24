Політика

13:25 24.02.2023

Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

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Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг кажуть, що пропозиції Китаю щодо миру для України потрібно розглядати в аспекті дружби Пекіна з Москвою.

Це випливає з їхніх слів, сказаних у п'ятницю в Таллінні на спільній пресконференції, коли на прохання журналістів вони коментували відповідне питання.

Зокрема, фон дер Ляєн сказала: "Це не мирний план, але принципи, і ви маєте розглядати їх на тлі специфічного фону, який полягає в тому, що Китай став на бік, підписавши, наприклад, Договір (з РФ) про партнерство просто перед початком вторгнення в Україну. Ми розглянемо ці принципи, але ми будемо їх розглядати на тлі того, що Китай став на бік (РФ)", - сказала вона.

Генсек НАТО підтримав цю думку: "Насамперед, до Китаю немає великої довіри, оскільки він не був здатний засудити незаконне вторгнення в Україну. Вони також за кілька днів до нападу підписали Договір між президентами про безмежне партнерство з Росією".

Столтенберг також зазначив, що "президент Путін готується не до миру, а до ще більшої війни, до нових атак". "На якійсь стадії ця війна завершиться за столом переговорів, але якщо ми хочемо мирне рішення, ми маємо розуміти, що те, що станеться за тим столом переговорів, повністю залежить від ситуації на полі бою. Це означає, що якщо ми хочемо (отримати) мирне рішення, в якому Україна переможе як суверенна держава, ми повинні зараз підтримати її у військовому плані. Це єдиний спосіб створити умови, за яких президент Путін зрозуміє, що він не виграє на полі бою, і він має сісти та прийняти Україну як незалежну суверенну державу в Європі. Отже, військова підтримка сьогодні - це шлях досягти мирної угоди завтра", - окреслив генсек своє бачення досягнення мирного рішення.

Теги: #нато #китай #єс #столтенберг #урсула_ляєн

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