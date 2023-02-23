Політика

10:39 23.02.2023

Раді запропоновано розширити повноваження начальника Чернігівської МВА на час війни

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Раді запропоновано розширити повноваження начальника Чернігівської МВА на час війни

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді розширити повноваження начальника Чернігівської міської військової адміністрації.

Проєкт постанови №9005 про здійснення начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 закону "Про правовий режим воєнного стану", зареєстровано у Верховній Раді у четвер, повідомляє сайт парламенту.

Текст проєкту постанови поки що на сайті відсутній.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада ухвалила аналогічні постанови щодо начальників військових адміністрацій низки населених пунктів Херсонської, Харківської областей.

Частина друга статті 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" передбачає, що в період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення або скасування начальники військових адміністрацій населених пунктів, окрім повноважень, віднесених до їхньої компетенції законом "Про правовий режим воєнного стану", здійснюють повноваження відповідних сільських, селищних та міських рад, їх виконавчих комітетів, відповідних сільських, селищних та міських голів. Вони можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів сільських, селищних та міських рад. Апарати сільських, селищних та міських рад та їх виконавчих комітетів, комунальні підприємства, установи та організації територіальних громад підпорядковуються начальникам відповідних військових адміністрацій населених пунктів.

Зеленський 17 лютого призначив своїм указом Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

Теги: #рада #чернігівська #мва

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