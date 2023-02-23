Політика

01:11 23.02.2023

Байден упевнений, що зможе знайти вирішення проблеми із ДСНО

1 хв читати
Байден упевнений, що зможе знайти вирішення проблеми із ДСНО

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що ситуацію із призупиненням участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) можна вирішити.

"Це велика помилка. Не дуже відповідальний крок. (...) Але я впевнений, що ми зможемо розібратися з цим", - сказав американський президент в інтерв'ю телеканалу ABC News, коментуючи рішення Росії призупинити участь у ДСНО.

Російський президент Володимир Путін раніше цього тижня заявив, що Росія припиняє участь у ДСНО. 

Теги: #сша #байден #дсно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 22.02.2023
Стефанчук має намір зустрітися з конгресменами США і новим спікером Палати представників

Стефанчук має намір зустрітися з конгресменами США і новим спікером Палати представників

18:29 22.02.2023
У США скасували понад 1 тис. авіарейсів через сильну снігову бурю

У США скасували понад 1 тис. авіарейсів через сильну снігову бурю

16:21 22.02.2023
Байден вважає великою помилкою призупинення участі РФ у ДСНО

Байден вважає великою помилкою призупинення участі РФ у ДСНО

14:26 22.02.2023
Санду попросила Байдена збільшити підтримку Молдови через складну економічну ситуацію

Санду попросила Байдена збільшити підтримку Молдови через складну економічну ситуацію

07:48 22.02.2023
Передача літаків і далекобійної артилерії Україні неминуча, заявив американський конгресмен Ісса

Передача літаків і далекобійної артилерії Україні неминуча, заявив американський конгресмен Ісса

07:44 22.02.2023
США мають намір цього тижня включити до санкційних списків РФ близько 200 фізосіб і структур

США мають намір цього тижня включити до санкційних списків РФ близько 200 фізосіб і структур

23:44 21.02.2023
Українсько-американська співпраця не припиняється на жодний день – Зеленський

Українсько-американська співпраця не припиняється на жодний день – Зеленський

19:28 21.02.2023
Зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття

Зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття

19:11 21.02.2023
Американський конгресмен Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16

Американський конгресмен Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16

18:52 21.02.2023
Байден і Дуда обговорили підтримку України та зміцнення НАТО – Білий дім

Байден і Дуда обговорили підтримку України та зміцнення НАТО – Білий дім

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна закликає Генасамблею ООН підтримати "Формулу миру"

Рада може передати функції Чернігівської міськради військовій адміністрації – секретар міськради

Україна вже виграла свою боротьбу за відстоювання власної національної ідентичності – Мелоні

Зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття

Адмінсуд заборонив діяльність Партії регіонів в Україні

ОСТАННЄ

Україна закликає Генасамблею ООН підтримати "Формулу миру"

Рада може передати функції Чернігівської міськради військовій адміністрації – секретар міськради

Участь Росії в засіданнях ПА ОБСЄ не відповідає не просто міжнародним, а жодним людським принципам - Стефанчук

Зеленський обговорив із президентом Пакистану "зернову ініціативу"

Україна вже виграла свою боротьбу за відстоювання власної національної ідентичності – Мелоні

Євродепутат Глюксманн: До російських пропагандистів треба ставитись як до військово-політичного керівництва, вони всі злочинці

Рішення РФ про призупинення участі в Договорі зі США про скорочення та обмеження СНО є черговим провокаційним кроком з боку країни-агресора

Зеленський призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані

Адмінсуд заборонив діяльність Партії регіонів в Україні

Порошенко: Наша спільна відповідь Путіну – більше зброї, санкцій, повалення путінського режиму та членство України в ЄС і НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА