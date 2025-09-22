Інтерфакс-Україна
Події
21:10 22.09.2025

Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

У Білому домі позитивно поставилися до слів президента РФ Володимира Путіна про готовність дотримуватися обмежень за Договором про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО), президент США Дональд Трамп хоче прокоментувати його особисто, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Президент знає про цю пропозицію президента Путіна, і він прокоментує її пізніше. Я думаю, ця пропозиція звучить досить добре, але президент США хоче прокоментувати її сам", - заявила вона під час пресбрифінгу в понеділок.

Раніше Путін заявив, що Росія готова після 5 лютого 2026 року дотримуватися кількісних обмежень за ДСНО ще протягом року. Він зазначив, що захід стане життєздатним тільки за умови, якщо США діятимуть аналогічним чином.

 

 

Теги: #росія #трамп #сша #дсно

