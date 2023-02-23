Україна закликає Генасамблею ООН підтримати "Формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський закликав Генеральну асамблею ООН підтримати "формулу миру", голосування за яку заплановано на 23 лютого.

"Надзвичайна спеціальна сесія ГА ООН відновила роботу та розгляне питання всеосяжного, справедливого та сталого світу відповідно до принципів Статуту про суверенну рівність та територіальну цілісність. Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію", - написав Зеленський у мікроблозі Твітер.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ООН у четвер, 23 лютого, ухвалить резолюцію щодо річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Росії в Україну, повідомила прес-служба МЗС.