Зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття

Президент США Джо Байден назвав нинішній час "переломним моментом в історії, який визначить майбутнє на десятиліття".

Виступаючи у вівторок у Варшаві, він закликав "захистити вічні цінності – вибір між надією і страхом, свободою і несвободою, обмеженнями і можливостями. Можливості з'являються, коли люди вільні. Немає більшого прагнення, аніж свобода. На цьому побудована Америка", - сказав Байден.

За його словами, "тирани й автократи розуміють лише слова "ні, ні і ні". "Диктатор ніколи не може перемогти любов людей до свободи. Україна ніколи не віддасть перемогу Росії", - заявив Байден, додавши: "Путін хотів фінляндизацію НАТО, а отримав натовізацію Фінляндії".

Байден наголосив, що сумнівів у силі нашої коаліції немає. "Ми не втомимося від України і будемо її підтримувати", - сказав він.

Зеленський, сказав президент США, "очолює демократичний уряд, який представляє волю народу".

Водночас він зазначив, що "США та країни Європи не хочуть руйнувати Росію. Мільйони росіян хоча жити у мирі зі своїми сусідами".

"Путін вирішив розв'язати війну. І він може зупинити її. Якщо Україна перестане боротися, вона зникне з карти світу", - сказав Байден.

Він також пообіцяв запровадити нові санкції проти Росії. "Усі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарані за злочини… Російські війська і найманці чинили злочини проти людства, використовували насильство як зброю, викрадали дітей, бомбардували школи, лікарні", - сказав Байден.

Він також підтвердив намір партнерів НАТО дотримуватися 5-ї статті Статуту. "Нехай ніхто не сумнівається - стаття 5 непорушна. Напад на одного члена НАТО є нападом на всіх. Це священна клятва", - заявив Байден.