Політика

15:31 21.02.2023

Новий прем'єр Молдови висловився за виведення російських військ із Придністров'я

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Новий прем'єр Молдови висловився за виведення російських військ із Придністров'я

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність виходу з Придністров'я оперативної групи російських військ.

"Молдова залучена до процесу, який передбачає виключно мирне вирішення придністровського питання. Це означає, що Росія має вивести війська, евакуювати озброєння та боєприпаси. Росія зобов'язалася зробити це, і не раз. Ми маємо переконатися, що Росія виконає обіцяне. Це й означає демілітаризацію", - сказав Речан у вівторок журналістам.

Він додав, що про згортання миротворчої операції, яка відбувається згідно з молдавсько-російською угодою від 21 липня 1992 року, не йдеться. "Йдеться про оперативну групу російських військ - понад півтори тисячі російських військовослужбовців, які перебувають на території Республіки Молдова без законних на те підстав. І Росія неодноразово підтверджувала зобов'язання щодо виведення залишків колишньої 14 армії", - заявив Речан.

Торкаючись теми дестабілізації ситуації в Молдові, прем'єр сказав, що такі сценарії є, але компетентні органи готові до викликів. "Ми подолали досить неспокійну осінь, і наші органи впоралися, накопичили солідний досвід. Ми консолідували зусилля, і готові до різних сценаріїв щодо безпеки Молдови. Наша мета - зберегти мир і стабільність, зокрема на лівому березі Дністра. Молдова дотримується мирного шляху врегулювання придністровського конфлікту", - заявив Речан.

Теги: #молдова #придністровя

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