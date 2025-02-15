У Придністров'ї залишилося близько 1,5 тис. російських військових - Зеленський

У Придністров'ї залишилося близько 1,5 тис. російських військових, Росія вивела звідти кілька тисяч людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що "русских" залишилося тисяча, півтори, на нашу думку. Тобто кілька тисяч вони вивели", - сказав він журналістам на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами президента, на території Придністров'я було близько 5,5 тис. - 6 тис. російських військових, залишилося набагато менше, і вони у більшості охороняють склади зі зброєю.

Зеленський додав, що напевно Росія вивела свій контингент через Кишинів, "літаками".