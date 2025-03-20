СБУ затримала російського шпигуна з Придністров'я

Служба безпеки України (СБУ) затримала мешканця невизнаного Придністров’я, який за дорученням російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем.

"Щоб виконати вороже завдання, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами. Після встановлення "контакту" з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Як зазначається, на всіх етапах ворожої спецоперації шпигун доповідав своєму куратору – "заступнику міністра оборони Придністров’я", що співпрацює з російським ГРУ.