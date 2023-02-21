Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини - зустріч Зеленського з депутатами кнесету

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з депутатами парламенту Ізраїлю Йоельом Едельштейном та Зеевом Елькіном, які прибули з візитом до Києва, повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях та взаємних інтересах", - написав Бродський у твіттері у вівторок уранці.

Повідомлення він проілюстрував спільним фото учасників зустрічі, у якій, окрім Зеленського та депутатів кнесету, взяв участь він сам, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомлялося, делегація парламенту Ізраїлю прибула до Києва у понеділок із офіційним візитом і вже відвідала м. Буча Київської області.

Едельштейн та Елькін раніше очолювали низку відомств в Ізраїлі. Обидва є уродженцями України.