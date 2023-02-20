Політика

19:48 20.02.2023

Боррель розраховує на швидке затвердження десятого пакета санкцій ЄС

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Боррель розраховує на швидке затвердження десятого пакета санкцій ЄС

Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорила у понеділок десятий пакет санкцій щодо РФ, повідомив високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Ми займаємося його затвердженням. Він має бути затверджений найближчим часом, найближчими днями, до 24 лютого в будь-якому випадку", - заявив голова дипломатії ЄС на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС.

"Десятий пакет санкцій буде затверджено за письмовою процедурою до 24 числа. Перешкоди, які залишаються, будуть усунені. Таке зобов'язання всіх міністрів", - додав Боррель.

Він відзначив сильну підтримку на засіданні пропозиції щодо санкцій його апарату та Європейської комісії. "І я наполягаю, що вірю в те, що ми зможемо затвердити його до кінця тижня", - заявив глава європейської дипломатії.

Йому було поставлено питання, чи включатиме новий пакет санкцій ЄС заборону на торгівлю російськими алмазами та обмеження для російського ядерного сектора. Боррель зазначив, що десятий пакет ще не затверджений і слід дочекатися його затвердження. Він нагадав, що з низки найважливіших елементів пакета інформація вже поширювалася, і перерахував, зокрема, заходи щодо електроніки, запчастин для різної техніки та авіації, обладнання подвійного призначення.

"Додадуть до цього алмази чи ні, я, відверто кажучи, не знаю. І поки немає санкцій, які стосуються ядерного сектора", - додав він.

 

 

Теги: #єс #санкції #затвердження

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