Політика

14:53 20.02.2023

Прем'єр Японії запросить Зеленського на п'ятничний онлайн-саміт G7

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Прем'єр Японії запросить Зеленського на п'ятничний онлайн-саміт G7

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у понеділок, що запросить президента України Володимира Зеленського на саміт "великої сімки", що відбудеться 24 лютого, повідомило інформаційне агентство Кіодо.

Виступаючи на зборах правлячої Ліберально-демократичної партії, Кісіда повідомив, що Японія скликає на п'ятницю в режимі онлайн саміт, на якому лідери G7, як очікується, підтвердять єдину позицію щодо Росії.

Японія головує цього року у "великій сімці".

Під час майбутнього саміту лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції, Японії та керівництво ЄС висловлять готовність продовжувати підтримку України, зазначає агентство.

Напередодні зустрічі у верхах прем'єр Японії заявив, що його країна виділить додаткову фінансову допомогу в розмірі $5,5 млрд на відновлення зруйнованої інфраструктури України.

Теги: #японія #g7 #кісіда

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