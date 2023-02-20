Прем'єр Японії запросить Зеленського на п'ятничний онлайн-саміт G7

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у понеділок, що запросить президента України Володимира Зеленського на саміт "великої сімки", що відбудеться 24 лютого, повідомило інформаційне агентство Кіодо.

Виступаючи на зборах правлячої Ліберально-демократичної партії, Кісіда повідомив, що Японія скликає на п'ятницю в режимі онлайн саміт, на якому лідери G7, як очікується, підтвердять єдину позицію щодо Росії.

Японія головує цього року у "великій сімці".

Під час майбутнього саміту лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції, Японії та керівництво ЄС висловлять готовність продовжувати підтримку України, зазначає агентство.

Напередодні зустрічі у верхах прем'єр Японії заявив, що його країна виділить додаткову фінансову допомогу в розмірі $5,5 млрд на відновлення зруйнованої інфраструктури України.