Політика

20:47 19.02.2023

МЗС України вимагає від Москви розблокувати ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС – заява

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МЗС України вимагає від Москви розблокувати ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС – заява

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії розблокувати ротацію місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС, а світова спільнота закликає розширити санкції проти російської державної корпорації "Росатом".

З такою заявою виступило МЗС України у зв'язку із блокуванням Росією ротації експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, текст якого передано агентству "Інтерфакс-Україна" у неділю.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує блокування Російською Федерацією ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію", - йдеться у заяві.

"Російські окупаційні війська також продовжують активну мілітаризацію Запорізької АЕС та прилеглої території, розміщуючи там військову техніку та військовослужбовців", - наголошується в документі.

"РФ грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки, а також демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС", - констатує українське МЗС.

"Якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи. Москва має негайно розблокувати ротацію експертів МАГАТЕ та забезпечити їхнє невідкладне безпечне переміщення тимчасово окупованими територіями України до Запорізької АЕС", - йдеться у заяві.

МЗС України звертається до світової спільноти: "Злочини РФ проти цивільних ядерних об’єктів в Україні, включаючи окупацію ЗАЕС, перешкоджання роботі МАГАТЕ та створення загроз життю міжнародних експертів, вимагають невідкладної міжнародної реакції".

"Закликаємо міжнародну спільноту вжити негайних кроків задля розширення санкцій проти російської державної корпорації «Росатом», афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії. Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з РФ в сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ", - наголошується в заяві.

У зв'язку з цим МЗС України висловило сподівання на "на активні дієві зусилля Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі задля протидії злочинам РФ".

"Єдиним можливим шляхом відновлення ядерної безпеки та захищеності в Європі є негайне виведення військового і цивільного персоналу РФ із ЗАЕС, її демілітаризація та відновлення контролю України", підсумували в МЗС у заяві.

 

Теги: #магате #блокування #заес

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