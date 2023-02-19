Політика

13:18 19.02.2023

Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

1 хв читати
Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

Україна належить до сім'ї ЄС, європейської культури і цивілізації і точно буде членом Євросоюзу, заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Україна належить до сім'ї ЄС і буде членом Євросоюзу. Точно. Після всього, що сталося, після бомбардувань і вбивств Росією. Те, як вони справляються. Майбутнє України в ЄС. Це зобов'яже нас поміняти наші процедурні правила. Це змінить розмір і різноманітність Європи. Оскільки якщо Україна стане членом, то багато балканських країн захочуть також", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в неділю вранці.

Боррель додав, що "перше домашнє завдання - змінити спосіб нашої роботи". Водночас він наголосив, що ще до війни Україна мала численні проблеми і ЄС підтримував країну, інвестуючи в політичний та економічний розвиток.

Високий представник Європейського Союзу висловив упевненість, що Україна впорається з усіма реформами швидко, і ЄС повинен підтримувати її в цьому. За словами Борреля, Єврокомісія "ще ніколи так швидко не працювала".

"Україна - член ЄС, європейської сім'ї, культури, європейської цивілізації. Це просто має бути інституційно оформлено. Вони повинні виконати домашнє завдання, ми повинні їм допомогти. І ми підготуємося, щоб прийняти Україну до нас", - заявив Боррель.

Теги: #україна #єс #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 19.02.2023
Для якнайшвидшої перемоги Україні потрібна зброя, санкції проти РФ, трибунал для Путіна і вступ до НАТО - Порошенко

Для якнайшвидшої перемоги Україні потрібна зброя, санкції проти РФ, трибунал для Путіна і вступ до НАТО - Порошенко

13:24 19.02.2023
Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп

Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп

13:02 19.02.2023
РФ використовує за день місячне європейське виробництво артилерійських снарядів - прем'єр Естонії

РФ використовує за день місячне європейське виробництво артилерійських снарядів - прем'єр Естонії

12:46 19.02.2023
Боррель: першочергове і найбільш термінове завдання для Європи - озброїти Україну, питання з боєприпасами має бути вирішено швидко

Боррель: першочергове і найбільш термінове завдання для Європи - озброїти Україну, питання з боєприпасами має бути вирішено швидко

11:11 19.02.2023
Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

20:35 18.02.2023
Систематичної допомоги Китаю Росії в обході санкцій немає

Систематичної допомоги Китаю Росії в обході санкцій немає

20:12 18.02.2023
Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

19:46 18.02.2023
Україна продовжить бути гарантом світової продовольчої безпеки

Україна продовжить бути гарантом світової продовольчої безпеки

19:14 18.02.2023
Україна має перемогти у цій війні

Україна має перемогти у цій війні

08:02 18.02.2023
УЗ завершила реконструкцію лінії "102" для майбутнього транзитного маршруту Польської залізниці через Україну

УЗ завершила реконструкцію лінії "102" для майбутнього транзитного маршруту Польської залізниці через Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін зробив більше, ніж будь-хто, для зміцнення НАТО

Глави МЗС країн "Великої сімки" домовилися про посилення санкцій проти РФ

Прем'єр Великої Британії: настав час подвоїти нашу підтримку України

Голова Єврокомісії: військову допомогу Україні потрібно прискорити, зокрема збільшити виробництво боєприпасів

Прем'єр Фінляндії: якби ми сильніше відреагували на захоплення Росією Криму, то війна не почалася б

ОСТАННЄ

Росія має понести юридичну відповідальність за всі скоєні злочини в Україні, а не лише здобути поразку на фронті

Стефанчук: Росія має бути ізольована, як вірус, та перебувати на карантині

Нідерланди скоротять кількість дипломатів РФ у посольстві в Гаазі

Путін зробив більше, ніж будь-хто, для зміцнення НАТО

Кулеба скоординував із держсекретарем США роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН

Глави МЗС країн "Великої сімки" домовилися про посилення санкцій проти РФ

Прем'єр Великої Британії: настав час подвоїти нашу підтримку України

Китай шкодує про припинення переговорів РФ і України на початку повномасштабного вторгнення - Ван І

Кулеба запросив Ірак долучитися до реалізації української Формули миру - зустріч глав МЗС

Кулеба на зустрічі з американськими сенаторами закликав якомога швидше почати навчання українських пілотів на F-16

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА