Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

Україна належить до сім'ї ЄС, європейської культури і цивілізації і точно буде членом Євросоюзу, заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Україна належить до сім'ї ЄС і буде членом Євросоюзу. Точно. Після всього, що сталося, після бомбардувань і вбивств Росією. Те, як вони справляються. Майбутнє України в ЄС. Це зобов'яже нас поміняти наші процедурні правила. Це змінить розмір і різноманітність Європи. Оскільки якщо Україна стане членом, то багато балканських країн захочуть також", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в неділю вранці.

Боррель додав, що "перше домашнє завдання - змінити спосіб нашої роботи". Водночас він наголосив, що ще до війни Україна мала численні проблеми і ЄС підтримував країну, інвестуючи в політичний та економічний розвиток.

Високий представник Європейського Союзу висловив упевненість, що Україна впорається з усіма реформами швидко, і ЄС повинен підтримувати її в цьому. За словами Борреля, Єврокомісія "ще ніколи так швидко не працювала".

"Україна - член ЄС, європейської сім'ї, культури, європейської цивілізації. Це просто має бути інституційно оформлено. Вони повинні виконати домашнє завдання, ми повинні їм допомогти. І ми підготуємося, щоб прийняти Україну до нас", - заявив Боррель.