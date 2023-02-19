Стефанчук: Росія має бути ізольована, як вірус, та перебувати на карантині

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що санкційний тиск має спричинити припинення агресії з боку Російської Федерації, яка також має бути ізольована у світі.

"Скоро ми побачимо десятий пакет санкцій, і дякуємо нашим партнерам за активність у санкційній політиці. Але якщо Росія ще має економічну можливість продовжувати війну, то значить, санкції десь не працюють. Наше завдання – проаналізувати, де саме. І зробити роботу над помилками. Тому що санкції можуть бути санкціями лише тоді, коли їх неможливо обійти через інші країни або в інших країнах і коли економічний біль від цих санкцій буде відчутним і спричинить припинення агресії", – заявив спікер українського парламенту на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Одним із видів санкцій він також назвав повну ізоляцію Російської Федерації у світі.

"З РФ не повинні підтримувати контакти країни G7. Росія – це не та країна, чиє місце у G20. Їй немає місця в Раді безпеки ООН, а також на Олімпійських іграх у 2024 році в Парижі. Росія, як вірус, має бути ізольована та перебувати на карантині", – зазначив голова ВР.