Політика

19:14 18.02.2023

Україна має перемогти у цій війні

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Україна має перемогти у цій війні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що Україна має перемогти агресивну та загарбницьку війну РФ.

“РФ не повинна і не переможе зі своїм імперіалізмом та неповагою до міжнародного права та архітектури безпеки. Оскільки ні дипломатія, ні санкції не змінили курс Путіна – наша демонстрація сили залишається правильною відповіддю. Демонстрація сили – це зміцнення мужньої оборони народу України”, - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Міністр сказав, що пишається тим, що Німеччина є одним із лідерів з підтримки України.

Пісторіус додав, що запевнив президента України у підтримці з боку Німеччини та партнерів з ЄС і НАТО.

“Я чітко зазначив: Україна має перемогти у війні”, - наголосив він.

Водночас він наголосив на необхідності зміцнення східного флангу НАТО.

 

 

Теги: #україна #перемога #німеччина

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