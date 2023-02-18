Україна має перемогти у цій війні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що Україна має перемогти агресивну та загарбницьку війну РФ.

“РФ не повинна і не переможе зі своїм імперіалізмом та неповагою до міжнародного права та архітектури безпеки. Оскільки ні дипломатія, ні санкції не змінили курс Путіна – наша демонстрація сили залишається правильною відповіддю. Демонстрація сили – це зміцнення мужньої оборони народу України”, - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Міністр сказав, що пишається тим, що Німеччина є одним із лідерів з підтримки України.

Пісторіус додав, що запевнив президента України у підтримці з боку Німеччини та партнерів з ЄС і НАТО.

“Я чітко зазначив: Україна має перемогти у війні”, - наголосив він.

Водночас він наголосив на необхідності зміцнення східного флангу НАТО.