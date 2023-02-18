Глави МЗС країн "Великої сімки" домовилися про посилення санкцій проти РФ

Міністри країн "Великої сімки" на зустрічі в Мюнхені в суботу, 18 лютого, домовилися продовжити підтримку України і посилити санкційний тиск на РФ, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Японії.

Як повідомляється, зустріч проходила під головуванням міністра закордонних справ Японії Йосімаси Хаясі.

"Міністри закордонних справ "Великої сімки" домовилися зберегти і посилити санкції проти Росії і закликати треті сторони припинити підтримувати Росію", - зазначається в повідомленні.

Також міністри засудили безперервні напади Росії на цивільне населення і критично важливі об'єкти інфраструктури в Україні.

"Міністри закордонних справ "Великої сімки" відзначили прихильність України підтримці міжнародного порядку, що ґрунтується на верховенстві права, а також прихильність України справедливому і міцному миру, і домовилися активно співпрацювати з Україною з цією метою. Міністри закордонних справ G7 також підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, у зустрічі "Великої сімки" взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України в 2023 році. Будуть швидкі поставки зброї і нові санкції", - написав Кулеба в твіттері в суботу.