Політика

07:53 18.02.2023

Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

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Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що все в Європі зараз має бути змінено та необхідно створити новий прискорений процес вступу України в ЄС.

“Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні з “нормальним чи майже нормальним” процесом вступу. Слід мислити нестандартно. Ми живемо у поворотний момент історії, ми маємо змінити майже все в Європі, і тому ми маємо створити новий процес для України. Прискорений шлях - синонім цьому”, - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

Польський прем'єр вважає, що слід відмовитися від звичайного процесу вступу та застосувати "абсолютно новий".

 

 

Теги: #польща #єс #мюнхен

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