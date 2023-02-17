Політика

17:00 17.02.2023

Час для діалогу ще не настав, бо Росія обрала ескалацію війни проти України – Макрон

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Час для діалогу ще не настав, бо Росія обрала ескалацію війни проти України – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на сьогодні час для діалогу між сторонами ще не настав, тому що РФ обрала війну й ескалацію.

"Коли розпочався цей конфлікт, ми демонстрували єдність і солідарність, активно діяли та намагалися сприяти діалогу там, де можливо. Але зараз час діалогу ще не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вчиняти воєнні злочини", - сказав Макрон, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції в п'ятницю.

Він наголосив, що це не лише європейська війна, це війна, яка стосується всього світу.

"Немає виправдання цій агресії", - сказав він.

Теги: #макрон #мюнхенська_конференція

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