Ми працюватимемо над "літаковою коаліцією" - Зеленський після переговорів із Рютте

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте говорили у Києві про військову допомогу Україні, при цьому питання постачання бойових літаків, за їхніми словами, потребує подальшого опрацювання.

"Питання літаків складніше, ніж танкова коаліція. Ми точно працюватимемо над цією коаліцією. Ми розпочали розмову про тренування. Це питання до всього світу, тому що це залежить не від однієї країни. Це питання багатьох складових. Україна наполеглива у тих речах, які захищають наші цінності. Будемо вірити, що в цьому напрямі ми матимемо результат", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів з Рютте.

"Ми раніше бачили, коли досягали рішень щодо танків та самохідної артилерії. Віритимемо, що вдасться це вирішити, як це вдалося з танками. Вважатимемо, що будуть постачання і тренування, але я не готовий наразі говорити на цю тему. Те, що Нідерланди схиляються, щоб поставити ці літаки - так. Але далі я про це не говорив би, тому що це може не допомогти досягти рішення", - сказав, у свою чергу, Рютте.