Зеленський і Рютте обговорили в Києві створення в Гаазі спецтрибуналу щодо злочину російської агресії

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили у п'ятницю у Києві перспективи створення в Гаазі спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

"Нідерланди стали лідером міжнародного розслідування воєнних злочинів РФ. Ми обговорили перспективи створення спецтрибуналу в Гаазі щодо злочину російської агресії. І очікуємо відкриття відповідного офісу, створення репараційного механізму", - сказав Зеленський у п'ятницю на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів.

Рютте, у свою чергу, зазначив, що Нідерланди створюють міжнародний центр для прокурорських дій щодо злочину агресії. "Там збираються докази, документуються злочини", - сказав він.

"Ми хотіли б, щоб суд був у Гаазі. Перший офіс міг би бути в Євроюсті. Важливо, щоб ми працювали над цим, але це тривалий процес, потребує значних зусиль. Ми вивчаємо різні варіанти, ми готові надати майданчик. Ми не самі приймаємо рішення, нам потрібні консультації з партнерами", - сказав він.