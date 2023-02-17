Політика

11:32 17.02.2023

Порошенко закликає Захід "убити" російську економіку: час виграти цю війну

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Порошенко закликає Захід "убити" російську економіку: час виграти цю війну

П'ятий президент України Петро Порошенко закликає західних партнерів до поглиблення економічних санкцій, зокрема у сфері нафти та нафтопродуктів, а також газових постачань, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність".

"Петро Порошенко у своїй колонці для журналу Newsweek закликав західних партнерів запровадити проти Росії такі санкції, які остаточно підірвуть її економіку і зруйнують основу путінського режиму", - йдеться у повідомленні.

"Формула перемоги України проста: поставки зброї, економічні санкції проти Росії, допомога у зміцненні стійкості України, депутінізація Росії та вступ України до Європейського Союзу і НАТО", – пише Порошенко.

Він зазначає: гроші – це пальне, яке живить смертоносну військову машину Росії, котра продовжує вбивати українців. "Щоб зупинити цю машину, військових дій замало. Повинні бути потужні фінансові удари - справжні, економічна криза - і навіть соціальні потрясіння", - пише п'ятий президент.

"Нові обмеження на російську нафту та нафтопродукти, впроваджені відповідно у грудні та лютому, стартували настільки вдало, що повернули з минулого образи Росії-СРСР як іржавої "бензоколонки Європи" та "Верхньої Вольти з ракетами". На тлі обвалу нафтогазових доходів, дефіцит федерального бюджету РФ у січні склав майже $25 млрд. Подібного не траплялося з 1998 року – символічного року економічної катастрофи для Росії. Цю позитивну тенденцію треба закріпити", – вважає Порошенко.

Зокрема він закликає припинити перевезення російської нафти танкерами тіньового флоту, а також обмежити постачання скрапленого газу з Росії. "Наполягаю на закритті доступу до Суецького каналу для російських вантажів. Чим довший маршрут росіян до китайців та індійців, тим більші транспортні витрати, тим більші втрати Росії, тим менше загине українців", – зазначає Порошенко.

За його словами, доцільним є також закриття південної гілки нафтопроводу "Дружба": "Україна, в тому я переконаний, готова буде піти на втрати від своїх доходів і від "Дружби", і навіть від ГТС. Те, що може коштувати Києву 1 мільярд доларів, обійдеться Москві в 16 мільярдів: 10 на газі і 6 на нафті".

Якщо всі ці пропозиції буде реалізовано у найближчих пакетах санкцій Євросоюзу, вже до кінця третього кварталу 2023 року повністю вичерпається ліквідна частина російських золотовалютних резервів. Це вб'є російський імпорт, а отже, вб'є економіку. Інфляція та різке падіння рівня життя вдарить по соціальній основі влади Путіна, вважає Порошенко.

"Без Путіна світ точно стане кращим. Позбавте Путіна грошей, допоможіть нам зброєю, додайте санкцій з пекла, депутінізуйте Росію і привітайте Україну і в ЄС, і в НАТО. Тільки усі складові цієї формули перемоги разом гарантують сталу безпеку європейському континенту та усьому світу. Настав час виграти цю війну", – резюмує Порошенко.

Теги: #порошенко #війна #заклик

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