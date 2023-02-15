Україна отримає від Швеції стільки економічної та військової підтримки, скільки необхідно - прем'єр-міністр

Швеція має намір надати Україні стільки підтримки, скільки необхідно - і економічної, і військової, сказав у середу на пресконференції у Києві прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

За його словами, Україна є пріоритетом зовнішньої політики та головування Швеції у ЄС. "Путін помиляється, якщо він вважає, що час на його боці", - сказав прем'єр Швеції.

Відповідаючи на запитання про терміни надання гаубиць Archer, вони, за його словами, будуть поставлені швидко, як тільки можливо. Говорячи про можливі постачання винищувачів Grippen, Крістерссон зазначив, що "визначені кроки в цьому ухвалюватиме міжнародна коаліція".

Він нагадав, що Швеція до початку вторгнення була серед найбільших донорів. За останній рік, сказав прем'єр, підтримка перевищила $1 млрд.

"Ми надаватимемо стільки підтримки, скільки потрібно, і в економічному, і в оборонному аспектах", - заявив Крістерссон.

Він зазначив також, що цього року Швеція ухвалила рішення збільшити гуманітарну підтримку України через партнерські організації ООН, Червоний Хрест.

"Ми зосередимо наші зусилля на відновленні України", - сказав Крістерссон.