Україна та партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла – Зеленський про підсумки зустрічі "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки 9-го засідання контактної групи з надання Україні оборонної допомоги "Рамштайн", заявив як про базову тенденцію, що Україна та партнери разом продовжують робити все, щоб держава-терорист (РФ) програла.

За його словами, засідання принесло Україні чергові сильні рішення для захисту держави та зміцнення ЗСУ.

"Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових. І, як сьогодні звучало, – Ukraine must be successful. (Україна має бути успішною – ІФУ). І тут ми погоджуємося: успіх повинен бути", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Як зазначив президент, значну частину домовленостей і дискусій у рамках контактної групи варто залишити за зачиненими дверима, проте одне можна сказати впевнено: "Базові тенденції залишаються незмінними".

"Україна та партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше", - сказав Зеленський, додавши, що: "Кремль (також – ІФУ) поспішає вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії".

"Вони – поспішають. Бо знають, що світ – все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість (України та її партнерів – ІФУ) – це дуже важливо. Швидкість у всьому. В ухваленні рішень. У реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку", - наголосив президент.

При цьому він подякував усім партнерам України за лідерство та системну координацію "Рамштайнів".