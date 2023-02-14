Політика

22:00 14.02.2023

Україна та партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла – Зеленський про підсумки зустрічі "Рамштайн"

2 хв читати
Україна та партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла – Зеленський про підсумки зустрічі "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки 9-го засідання контактної групи з надання Україні оборонної допомоги "Рамштайн", заявив як про базову тенденцію, що Україна та партнери разом продовжують робити все, щоб держава-терорист (РФ) програла.

За його словами, засідання принесло Україні чергові сильні рішення для захисту держави та зміцнення ЗСУ.

"Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових. І, як сьогодні звучало, – Ukraine must be successful. (Україна має бути успішною – ІФУ). І тут ми погоджуємося: успіх повинен бути", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Як зазначив президент, значну частину домовленостей і дискусій у рамках контактної групи варто залишити за зачиненими дверима, проте одне можна сказати впевнено: "Базові тенденції залишаються незмінними".

"Україна та партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше", - сказав Зеленський, додавши, що: "Кремль (також – ІФУ) поспішає вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії".

"Вони – поспішають. Бо знають, що світ – все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість (України та її партнерів – ІФУ) – це дуже важливо. Швидкість у всьому. В ухваленні рішень. У реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку", - наголосив президент.

При цьому він подякував усім партнерам України за лідерство та системну координацію "Рамштайнів".

 

 

 

Теги: #підтримка #зброя #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 14.02.2023
США може передати Україні іранську зброю, вилучену у єменських бойовиків

США може передати Україні іранську зброю, вилучену у єменських бойовиків

12:47 14.02.2023
Резніков провів зустріч із міністром оборони Нідерландів перед засіданням у форматі "Рамштайн-9"

Резніков провів зустріч із міністром оборони Нідерландів перед засіданням у форматі "Рамштайн-9"

12:43 14.02.2023
Глава Пентагону на засіданні у форматі "Рамштайн" запевнив у допомозі Україні для весняного контрнаступу

Глава Пентагону на засіданні у форматі "Рамштайн" запевнив у допомозі Україні для весняного контрнаступу

10:03 14.02.2023
Глава Пентагону та Резніков і зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн-9"

Глава Пентагону та Резніков і зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн-9"

10:33 13.02.2023
Захист українського неба, формування запасу міцності з боєприпасів та тренінгові програми для військових - головні питання "Рамштайн-9"

Захист українського неба, формування запасу міцності з боєприпасів та тренінгові програми для військових - головні питання "Рамштайн-9"

09:42 12.02.2023
Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

08:17 11.02.2023
Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

16:07 09.02.2023
ЄС має надати Україні підтримку за трьома напрямами: зброя, Формула миру та євроінтеграція - Мішель

ЄС має надати Україні підтримку за трьома напрямами: зброя, Формула миру та євроінтеграція - Мішель

15:57 09.02.2023
Ми чуємо важливі сигнали про зброю, але потрібна конкретика – Зеленський

Ми чуємо важливі сигнали про зброю, але потрібна конкретика – Зеленський

14:57 09.02.2023
Питання постачання Україні далекобійної зброї та винищувачів може бути вирішене – Єрмак

Питання постачання Україні далекобійної зброї та винищувачів може бути вирішене – Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив зі главою МЗС Канади подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони

Стефанчук запропонував перенести зимове засідання ПА ОБСЄ через імовірну присутність росіян

Прем'єр Молдови заявила про відставку уряду

Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

ОСТАННЄ

Депутати "Євросолідарності" закликають довірити рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві жителям столиці

Зеленський обговорив зі главою МЗС Канади подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони

Стефанчук запропонував перенести зимове засідання ПА ОБСЄ через імовірну присутність росіян

Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів для Африки – Кулеба

США продовжать надавати Україні підтримку з наближенням річниці повномасштабного вторгнення

Світ вступає у критичне десятиліття у боротьбі за майбутній міжнародний порядок – Мюнхенський звіт з безпеки

Україні не варто порушувати принципи, що наближають її до НАТО, зокрема й у питанні цивільного міністра оборони - Чернєв

Глава МЗС Угорщини прибув до Мінська для обговорення миру в Україні

Герасимов вважає необґрунтованими обвинувачення правоохоронних органів щодо незадекларованого майна

МЗС України: Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА