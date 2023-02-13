Україні не варто порушувати принципи, що наближають її до НАТО, зокрема й у питанні цивільного міністра оборони - Чернєв

Україні не варто порушувати принципи, що наближають її до Північноатлантичного альянсу, дозволивши військовослужбовцю очолювати Міністерство оборони, вважає заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Навіть якщо буде питання зміни міністра, то все ж таки він має бути цивільним і ми не маємо порушувати ті принципи, які ми вже взяли як зобов'язання, щоб бути максимально наближеними до НАТО. Тому що питання будуть і з боку НАТО зокрема", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону у понеділок.

На думку Чернєва, серед цивільних людей можна знайти гідних кандидатів на посаду міністра оборони.

Відповідаючи на запитання про законопроєкт, який дозволив би на період воєнного стану очолювати міністерство оборони військовослужбовцю, Чернєв сказав: "Я не бачив цього законопроєкту, не законопроєкту навіть, а поправки до наявного законопроєкту... Наскільки я розумію, це виключно ініціатива нашої колеги".

Заступник голови комітету наголосив, що Резніков (міністр оборони Олексій Резніков – ІФ-У) на своєму місці, але "все одно треба зробити домашню роботу і виправити ті помилки, яких було допущено".

Як раніше повідомила заступниця голови комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), у комітеті підготовлено поправку, яка передбачає можливість призначення міністра оборони з військовослужбовців у період дії воєнного стану.