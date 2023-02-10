Політика

13:34 10.02.2023

Прем'єр Молдови заявила про відставку уряду

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Прем'єр Молдови заявила про відставку уряду

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила у п'ятницю на брифінгу про відставку уряду після консультацій членів Кабінету міністрів із президентом Маєю Санду.

Згідно з законом, президент підписує указ про відставку уряду, Кабмін продовжує виконувати обов'язки до складення присяги новим складом уряду.

Президент висуває кандидатуру нового прем'єр-міністра в парламенті, після консультацій із парламентськими фракціями. Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому Кабінету міністрів.

Правляча партія "Дія і солідарність" (PAS) має 63 депутатські мандати в парламенті. Затвердження уряду проводиться простою більшістю - 51 зі 101 депутата.

Теги: #молдова #уряд #відставка

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