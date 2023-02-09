Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

Голова Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола заявила, що Євросоюз має продовжувати надавати суттєву військову підтримку Україні.

"Україна потребує зброї, більшої кількості важкої бронетехніки. Повинна бути врахована необхідність у танках, літаках та оборонних системах далекого радіусу дії. Немає часу на самозаспокоєність", - сказала голова ЄП, пыд час виступу в четвер увечері перед лідерами європейських країн на саміті ЄС у Брюсселі.

На її думку, це допоможе "досягти миру" в українському конфлікті.

Вона також звернула увагу учасників європейської зустрічі у верхах на перспективу вступу України до Європейського Союзу.

"Місце України в Європейському союзі. Ми повинні бути готові дотриматися свого слова. Україна досягла значних успіхів у темпах своїх реформ. Я сподіваюся, що переговори про приєднання можуть розпочатися якнайшвидше за умови, що Україна виконає всі необхідні критерії", - зазначила Мецола.