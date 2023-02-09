Політика

21:12 09.02.2023

Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

1 хв читати
Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

Голова Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола заявила, що Євросоюз має продовжувати надавати суттєву військову підтримку Україні.

"Україна потребує зброї, більшої кількості важкої бронетехніки. Повинна бути врахована необхідність у танках, літаках та оборонних системах далекого радіусу дії. Немає часу на самозаспокоєність", - сказала голова ЄП, пыд час виступу в четвер увечері перед лідерами європейських країн на саміті ЄС у Брюсселі.

На її думку, це допоможе "досягти миру" в українському конфлікті.

Вона також звернула увагу учасників європейської зустрічі у верхах на перспективу вступу України до Європейського Союзу.

"Місце України в Європейському союзі. Ми повинні бути готові дотриматися свого слова. Україна досягла значних успіхів у темпах своїх реформ. Я сподіваюся, що переговори про приєднання можуть розпочатися якнайшвидше за умови, що Україна виконає всі необхідні критерії", - зазначила Мецола.

 

 

Теги: #україна #єс #допомога #заклик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 09.02.2023
Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

18:12 09.02.2023
У Раді створюють офіс із наближення законодавства України до законодавства ЄС – Стефанчук

У Раді створюють офіс із наближення законодавства України до законодавства ЄС – Стефанчук

16:44 09.02.2023
Єврорада ухвалить рішення щодо подальших кроків України на шляху до членства після літа – Мішель

Єврорада ухвалить рішення щодо подальших кроків України на шляху до членства після літа – Мішель

16:07 09.02.2023
ЄС має надати Україні підтримку за трьома напрямами: зброя, Формула миру та євроінтеграція - Мішель

ЄС має надати Україні підтримку за трьома напрямами: зброя, Формула миру та євроінтеграція - Мішель

15:57 09.02.2023
Ми чуємо важливі сигнали про зброю, але потрібна конкретика – Зеленський

Ми чуємо важливі сигнали про зброю, але потрібна конкретика – Зеленський

13:42 09.02.2023
Україна розширюватиме співпрацю у військово-морській сфері зі США та Великою Британією

Україна розширюватиме співпрацю у військово-морській сфері зі США та Великою Британією

13:22 09.02.2023
Зеленський у Європарламенті: Я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу

Зеленський у Європарламенті: Я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу

12:39 09.02.2023
Країни ЄС мають перейти до наступного кроку й надати Україні винищувачі та необхідне озброєння - Мецола

Країни ЄС мають перейти до наступного кроку й надати Україні винищувачі та необхідне озброєння - Мецола

12:37 09.02.2023
Президентка Європарламенту - Зеленському: Україна – це Європа, і ваше майбутнє – у ЄС

Президентка Європарламенту - Зеленському: Україна – це Європа, і ваше майбутнє – у ЄС

08:50 09.02.2023
Велика Британія може поставити Україні лише навчальні, а не бойові винищувачі

Велика Британія може поставити Україні лише навчальні, а не бойові винищувачі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

Росія створила план руйнування політичної ситуації у Молдові - Зеленський у Єврораді

ВР визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

Прем'єр Норвегії запропонував виділити Україні понад $7 млрд упродовж п'яти років

Зеленський обговорив із Сунаком різнобічну підтримку України в короткій і тривалій перспективі

ОСТАННЄ

МЗС України закликає українських нардепів об'єднувати зусилля в питанні виключення РФ із Ради безпеки ООН та ООН загалом

Стефанчук про намір ще кількох нардепів скласти мандати: Чекаємо на оригінали цих заяв

Байден заявив, що наразі не ухвалив "твердого рішення" переобиратися на другий термін

Росія створила план руйнування політичної ситуації у Молдові - Зеленський у Єврораді

G7 обговорює можливі санкції щодо компаній КНР, Ірану та КНДР

Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Партія Саакашвілі оголосила бойкот парламенту, вимагає звільнення експрезидента Грузії

Кулеба назвав пріоритетами України на Мюнхенській конференції постачання озброєнь, членство в НАТО та майбутнє РФ

Порошенко закликає повернути скасовані доплати військовим та змінити закон про Конституційний Суд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА