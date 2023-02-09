G7 обговорює можливі санкції щодо компаній КНР, Ірану та КНДР

Країни "групи семи" опрацьовують можливість запровадження санкцій проти компаній-партнерів Росії з Китаю, Ірану та КНДР, пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"Держави-члени G7 обговорюють питання, чи слід запроваджувати санкції проти китайських, іранських та північнокорейських компаній, які, на їхню думку, постачають Росії деталі та технології військового призначення", - повідомили агентству джерела, обізнані в цьому питанні.

За їхніми словами країни "групи семи" розраховують узгодити пакет заходів до 24 лютого.

"Обговорення все ще мають підготовчий характер, і дії кожного члена "великої сімки" у цьому питанні можуть відрізнятися один від одного", - наголошується в статті.