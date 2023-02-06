Політика

17:51 06.02.2023

Порошенко закликає повернути скасовані доплати військовим та змінити закон про Конституційний Суд

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Порошенко закликає повернути скасовані доплати військовим та змінити закон про Конституційний Суд

Петро Порошенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, закликав повернути скасовані доплати військовим, наголосивши, що економити на армії неприпустимо, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у понеділок.

"Нас дуже обурює ситуація, коли дехто намагається зняти по 30 тисяч гривень з українських військовослужбовців нібито для економії бюджетних коштів. 30 тисяч гривень з військовослужбовців, які навіть картку з собою на фронт не забирають. А бійці ТрО і резерву за ці кошти купують форму, броніки, шоломи - те, чого не вистачало", - сказав Порошенко, чиї слова наведено у повідомленні.

Порошенко вважає, що доплати 30 тисяч варто зберегти для всіх військовослужбовців, хто їх отримує на сьогодні. А питання диференціації вирішуватимуть шляхом нарощування цієї суми. "30 тисяч - усім, хто вдягнув форму, а чим ближче воїн до передової - тим більше має отримувати", - вважає Порошенко. "Ми маємо захистити військовослужбовців", - переконаний п'ятий президент.

Він також закликав Верховну Раду внести зміни до закону про Конституційний Суд і привести його у відповідність до європейських стандартів. Порошенко нагадав, що законопроєкт, поданий "Європейською солідарністю", відповідав усім вимогам, проте Верховна Рада підтримала варіант, що віддаляє євроінтеграцію України.

"Щойно завершився історичний саміт Україна - ЄС. Це був перший саміт під час широкомасштабної військової агресії і перший саміт після того, як Україна набула статусу країни-кандидата в члени Європейського Союзу. Саме тому так важливо для нас забезпечити прогрес в нашій інтеграції. Забезпечити, щоб вже цього року розпочалися переговори про вступ", - наголосив Порошенко.

Одним із головних питань є формування незалежної судової системи та незалежного Конституційного Суду. "Наразі ми вимагаємо поставити до порядку денного закон про Конституційний Суд і проголосувати його в редакції, яка відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, і Європейської комісії. Бажано було б це зробити до саміту", - зауважив Порошенко.

Петро Порошенко також закликав імплементувати закон про перейменування РПЦ в Україні. "РПЦ - це "п'ята колона". Ухвалено рішення Конституційного Суду України щодо використання назви російської православної церкви. Ми маємо негайно імплементувати цю норму", - наголосив п'ятий президент.

 

Теги: #порошенко #зсу #ксу

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