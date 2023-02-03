Заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набирає чинності 5 лютого, разом із G7 встановлюємо стелю цін на ці продукти - фон дер Ляєн

Заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набирає чинності в неділю, 5 лютого, ЄС разом із G7 встановлюють стелю цін на ці продукти, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми маємо продовжувати позбавляти Росію коштів для ведення війни проти України. Заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набирає чинності у неділю. Разом із G7 ми встановлюємо стелю цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків”, - написала вона у твіттері.