Єврокомісія надасть EUR1 млрд на відновлення інфраструктури - фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання Україні EUR1 млрд на відновлення економіки.

"Відновлення об'єктів інфраструктури, зруйнованих Путіним, - це одна частина, але ще потрібно відновити школи, лікарні, госпіталі, дороги, це щоденна робота, яку ви змушені робити. Тому важливо розпочати швидку реконструкцію. Це частина комплексного проєкту відновлення. Я рада, що можу оголосити, що перший EUR1 млрд буде надано на забезпечення швидкої реконструкції", - сказала вона в п'ятницю на пресконференції в Києві після саміту Україна-ЄС.

"Треба відновити школи, лікарні, дороги. Саме тому ми починаємо зі швидкого відновлення. Це частина комплексного процесу", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, "ми обговорювали, як підтримати енергобезпеку. Ми поставили 5400 генераторів і також долучаємося до ремонту інфраструктури, щоб електромережа працювала".

"Спочатку Україна постачала електроенергію ЄС, тепер Україна потребує електроенергії. Ми будемо постачати вам 2 гігавати електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиною енергоспільнотою", - сказала президент Єврокомісії.

Вона нагадала, що ЄС надав Україні EUR50 млрд, 18 із них буде спрямовано регулярними платежами на підтримку бюджету.

"Ми обговорюємо, як ми можемо збільшити прибутки українських підприємств, бізнесів. По-перше, це шляхи солідарності - транспортні шляхи з України до ЄС. 25% ВВП було транспортовано шляхом солідарності. Це EUR20 млрд", - зазначила фон дер Ляєн.