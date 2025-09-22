Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

Кабінет міністрів направив у Верховну Раду на ратифікацію грантову угоду між урядами України та Італійської Республіки про реконструкцію Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

"Законопроєктом пропонується ратифікувати грантову угоду між урядом України та урядом Італійської Республіки щодо проєкту "Підтримка ефективного використання водних ресурсів шляхом удосконалення систем та практик зрошення в Одеській області. Реконструкція Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем", вчинену 10 липня 2025 року у Римі", — зазначив він.

Грантова угода створює правові підстави з реалізації проєкту, що має на меті сприяти підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, адаптації до змін клімату та покращенню соціально-економічного розвитку Одеського регіону.

Проєкт передбачає реконструкцію ключових елементів зрошувальних систем, зокрема, модернізацію насосного обладнання, очищення зрошувальних каналів та впровадження автоматизованих систем управління.