Президент Євроради: Ми не боїмося Кремля, Україна та ЄС - одна сім'я

Майбутнє України - з Європейським Союзом, ЄС не наляканий і не боїться РФ, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками 24-го саміту Україна - ЄС.

"Ми тут із чітким посланням про дві речі. Перше - це меседж вам та народу України: ЄС підтримуватиме вас усім, чим можемо, так довго, скільки потрібно. Ми не налякані, ми не боїмося Кремля, бо Україна та ЄС - ми сім'я. Мій другий меседж - майбутнє України з Європейським Союзом", - сказав Мішель на пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Мішель наголосив, що народ України зробив чіткий вибір на користь свободи та демократії, і ЄС ухвалив чітке рішення, що "майбутнє України з ЄС у нашому спільному Європейському Союзі".

"Ваша доля - наша доля", - запевнив він.