Політика

07:00 03.02.2023

Ізраїль близький до підписання угоди про нормалізацію відносин із Суданом

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Ізраїль близький до підписання угоди про нормалізацію відносин із Суданом

Ізраїль наблизився до підписання угоди про нормалізацію відносин з Суданом, сторони погодили фінальний текст документа, заявив очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен за підсумками поїздки до Судану, його цитує Times of Israel.

Коен у ході візиту до Судану провів зустріч із керівником країною генералом Абделем Фаттахом Аль-Бурханом, вони узгодили текст угоди, яку раніше Судан ухвалив на словах, але не підписав, пише газета Times of Israel.

Церемонія підписання угоди, за словами Коена, відбудеться після передачі влади в Судані цивільному уряду. Терміни цієї події поки не зрозумілі, у МЗС вважають, що це може статися у Вашингтоні протягом кількох місяців.

Коен вже повернувся до Ізраїлю після поїздки до Судану і після прибуття на батьківщину дав пресконференцію. Раніше він відвідав Хартум із неоголошеним візитом.

 

 

Теги: #судан #ізраїль #угода

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