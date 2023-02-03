Ізраїль близький до підписання угоди про нормалізацію відносин із Суданом

Ізраїль наблизився до підписання угоди про нормалізацію відносин з Суданом, сторони погодили фінальний текст документа, заявив очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен за підсумками поїздки до Судану, його цитує Times of Israel.

Коен у ході візиту до Судану провів зустріч із керівником країною генералом Абделем Фаттахом Аль-Бурханом, вони узгодили текст угоди, яку раніше Судан ухвалив на словах, але не підписав, пише газета Times of Israel.

Церемонія підписання угоди, за словами Коена, відбудеться після передачі влади в Судані цивільному уряду. Терміни цієї події поки не зрозумілі, у МЗС вважають, що це може статися у Вашингтоні протягом кількох місяців.

Коен вже повернувся до Ізраїлю після поїздки до Судану і після прибуття на батьківщину дав пресконференцію. Раніше він відвідав Хартум із неоголошеним візитом.