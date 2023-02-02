Політика

16:20 02.02.2023

Європарламент закликав ЄС готувати переговори щодо вступу України до Євросоюзу

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Європарламент закликав ЄС готувати переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Європейський парламент ухвалив у четвер у Брюсселі резолюцію, в якій висловив свої очікування від майбутнього саміту ЄС-Україна у Києві 3 лютого.

За резолюцію подано 489 голосів, проти неї – 36, утрималися 49 депутатів.

Стосовно перспективи членства України в ЄС документ вимагає, щоб Євросоюз "працював над початком переговорів про вступ і підтримував "дорожню карту" із викладенням подальших кроків для забезпечення приєднання України до єдиного ринку ЄС".

Водночас депутати Європарламенту наголосили, що "вступ - це процес, що ґрунтується на досягненнях і передбачає дотримання відповідних процедур і виконання пов'язаних з ЄС реформ і критеріїв".

Вони закликали українську владу "якнайшвидше провести суттєві реформи, щоб країна прийшла у відповідність до критеріїв членства в ЄС".

Резолюція наголошує на необхідності посилення підтримки України.

На думку парламентаріїв, держави-члени ЄС мають "збільшити та прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, але також надати необхідну політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку".

У документі міститься заклик приділити першочергову увагу на майбутньому саміті ЄС-Україна комплексному пакету заходів для відновлення України. Цей пакет, вважають європейські парламентарі, має бути спрямований на надання допомоги та відновлення країни у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективах. Така підтримка, на їхню думку, допоможе стимулювати економічне зростання в Україні після війни.

Оцінюючи потреби України у відновленні, резолюція повторює заклик Європейського парламенту використати заморожені в Європі російські активи, включно з авуарами бізнесменів російського походження.

Депутати знову зажадали запровадити "негайне та повне" ембарго на імпорт в ЄС викопного палива та урану з Росії, а також повністю відмовитися від газопроводів "Північні потоки".

Теги: #європарламент #україна_єс

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