Політика

10:12 01.02.2023

Байден може зустрітися із Зеленським та Дудою у Польщі – ЗМІ

1 хв читати
Байден може зустрітися із Зеленським та Дудою у Польщі – ЗМІ

Президент США Джо Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

"Розглядається варіант зустрічі Джо Байдена у Польщі з президентом Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, який представить свій мирний план із десяти пунктів", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що як можливе місце зустрічі розглядають два міста - Жешув і Варшаву.

Очікується, що Зеленський представить свій мирний план із десяти пунктів та зкличе міжнародну конференцію щодо України. Про це виданню повідомило дипломатичне джерело у Києві.

Крім того, буде обговорено гарантії безпеки для України.

Теги: #польща #байден #дуда #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:16 31.01.2023
Кадрові рішення ще будуть – Зеленський

Кадрові рішення ще будуть – Зеленський

23:15 31.01.2023
Окупант має втратити останню надію на агресію – Зеленський

Окупант має втратити останню надію на агресію – Зеленський

17:33 31.01.2023
Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на фронті та оборонні потреби України

Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на фронті та оборонні потреби України

16:57 31.01.2023
Балтійські країни та Польща виступають проти участі росіян в Олімпіаді-2024 - глава МЗС Латвії

Балтійські країни та Польща виступають проти участі росіян в Олімпіаді-2024 - глава МЗС Латвії

16:45 31.01.2023
УЗ додала 328 місць на поїзди до Польщі з Києва та Харкова

УЗ додала 328 місць на поїзди до Польщі з Києва та Харкова

20:48 30.01.2023
Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

19:34 30.01.2023
Запит партнерам про посилення української армії готувався на підставі інформації про наступ Росії

Запит партнерам про посилення української армії готувався на підставі інформації про наступ Росії

14:43 30.01.2023
Зеленський разом із прем'єр-міністром Данії відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва

Зеленський разом із прем'єр-міністром Данії відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва

14:17 30.01.2023
Зеленський відвідав Миколаївщину, провів нараду щодо оперативної ситуації

Зеленський відвідав Миколаївщину, провів нараду щодо оперативної ситуації

14:14 30.01.2023
Літаки може бути передано Україні за погодження з країнами НАТО - Моравецький

Літаки може бути передано Україні за погодження з країнами НАТО - Моравецький

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перші в історії міжурядові консультації між Україною та Єврокомісією відбудуться 2 лютого - Шмигаль

Посла Угорщини в Україні викликали до МЗС України через зневажливі висловлювання Орбана

Засідання Єврокомісії з урядом України буде каталізатором подальших ініціатив на роки вперед

Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на фронті та оборонні потреби України

На саміті Україна-ЄС буде підписано низку галузевих документів та спільну заяву - Кулеба

ОСТАННЄ

Держдеп закликав Росію до співпраці з ДСНО

Перші в історії міжурядові консультації між Україною та Єврокомісією відбудуться 2 лютого - Шмигаль

Посла Угорщини в Україні викликали до МЗС України через зневажливі висловлювання Орбана

Засідання Єврокомісії з урядом України буде каталізатором подальших ініціатив на роки вперед

На саміті Україна-ЄС буде підписано низку галузевих документів та спільну заяву - Кулеба

Кулеба: Ми ведемо активні переговори для розблокування рішень щодо передачі винищувачів та далекобійних ракет

ЄС має знайти важелі, щоб Угорщина приєдналася до десятого пакета санкцій проти РФ - Кулеба

Корнієнко: Україна налаштована рухатися до набуття членства в ЄС максимально швидко

МЗС України вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про приналежність Криму РФ

Голова бюджетного комітету пропонує виділити 1,3 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА