Байден може зустрітися із Зеленським та Дудою у Польщі – ЗМІ

Президент США Джо Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

"Розглядається варіант зустрічі Джо Байдена у Польщі з президентом Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, який представить свій мирний план із десяти пунктів", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що як можливе місце зустрічі розглядають два міста - Жешув і Варшаву.

Очікується, що Зеленський представить свій мирний план із десяти пунктів та зкличе міжнародну конференцію щодо України. Про це виданню повідомило дипломатичне джерело у Києві.

Крім того, буде обговорено гарантії безпеки для України.