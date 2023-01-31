Політика

21:33 31.01.2023

Держдеп закликав Росію до співпраці з ДСНО

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Держдеп закликав Росію до співпраці з ДСНО

У Держдепі США висловлюють готовність до конструктивної роботи з Росією для виконання Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО), незважаючи на блокування інспекцій з боку Москви, передають американські ЗМІ.

"США залишаються готовими конструктивно працювати з Росією для повного здійснення ДСНО", - йдеться у заяві американського зовнішньополітичного відомства, витяги з якої наводять ЗМІ.

Зазначається, що, на думку Вашингтона, виконання ДСНО залишається на користь національної безпеки США, він обмежує стратегічні ядерні сили Росії та дає Вашингтону уявлення про ці сили.

США, як зазначається у заяві, закликають Росію "дати дозвіл на проведення інспекцій на своїй території" та провести засідання спільної російсько-американської двосторонньої комісії з ДСНО.

У заяві зазначається, що, за твердженням Вашингтона, нічого не заважає інспекторам із РФ проводити інспекції в США.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на держдеп повідомив, що Росія порушила ДСНО, коли вивела свої об'єкти з-під інспекційної діяльності і відхилила прохання Вашингтона провести зустріч з метою вирішення проблем, що виникли.

Це перший випадок із часу укладення ДНСО, коли Вашингтон обвинуватив Москву в недотриманні угоди.

Минулого тижня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що обстановка поки не сприяє проведенню засідання спільної російсько-американської двосторонньої комісії з ДСНО.

Росія у серпні 2022 року повідомила США про те, що тимчасово виводить свої об'єкти з-під інспекційної діяльності в рамках СНО-3. У заяві МЗС РФ наголошувалося, що "подібні дії передбачені пунктом 5 розділу І глави п'ятої протоколу до Договору про СНО". Москва обвинуватила США в "наполегливому прагненні явочним порядком домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують чинні реалії, створюють для США односторонні переваги і фактично позбавляють Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території".

У березні 2020 року США та РФ призупинили інспекції на об'єктах через пандемію коронавірусу COVID-19.

ДСНО, або СНО-3 - договір РФ і США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

 

 

Теги: #сша #росія #дсно

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