Корнієнко: Україна налаштована рухатися до набуття членства в ЄС максимально швидко

Незважаючи на війну, Україна налаштована рухатися до набуття членства в Європейському Союзі максимально швидко, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Президент України, Верховна Рада та уряд України об'єднані навколо просування євроінтеграційних реформ у країні та налаштовані рухатися шляхом до членства в ЄС, незважаючи на війну, максимально швидко, наскільки це можливо", — сказав Корнієнко на зустрічі президентом Альянсу ліберальних партій Європи (ALDE ) Тіммі Дуллі та членом групи Європарламенту "Оновити Європу" Біллі Келлегером у Києві.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Корнієнко додав, що Україна готується подати результати виконання всіх семи рекомендацій Єврокомісії, необхідних для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, на саміті Україна-ЄС і чекає на позитивну оцінку своїх зусиль.

Перший віцеспікер також зазначив, що міжнародна спільнота має негайно та рішуче відповісти на російський тероризм та скоєні проти України злочини.

"Сподіваємося на прискорення всебічної міжнародної ізоляції Росії, швидке впровадження та суворе виконання всіх санкцій та значне збільшення політичної, економічної, фінансової, військово-технічної та гуманітарної підтримки України", - наголосив він.

За його словами Україна як ніхто інший зацікавлена у встановленні миру та припиненні розпочатої Росією неспровокованої руйнівної війни.

"Щоб мир був справді стійким, він має базуватися на чітких критеріях, зокрема на відновленні територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах і запобіганні подальшій ескалації, що можливо лише в разі руйнування військової машини Кремля".

Корнієнко зазначив, що Формула миру президента Володимира Зеленського не лише спрямована на встановлення миру в Україні, а й має глобальний вимір, а саме - відновлення поваги до Статуту ООН та світового порядку.

Перший заступник голови Верховної Ради висловив сподівання, що Євросоюз стане постійним учасником реалізації всіх десяти пунктів Формули миру.

Корнієнко також наголосив на питанні створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, нагадавши, що Європарламент підтримав його створення.

"Важливо якнайшвидше досягти згоди щодо взаємоприйнятного механізму переслідування за злочин агресії РФ в Україні", - сказав Корнієнко.