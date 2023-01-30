Володимир Кличко закликав президента МОК не допускати спортсменів із РФ до участі в Олімпіаді

Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій категорії, багаторазовий чемпіон світу Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка, звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха із закликом не дозволяти російським спортсменам брати участь у грі.

"Шановний Томасе Бах, ви президент МОК. Ви є представником всесвітніх цінностей толерантності та миру. Ви пропонуєте знову дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у Іграх у Парижі. Я вам кажу, що сьогодні росіяни – олімпійські чемпіони зі злочинів проти мирного населення. У них золота медаль за депортацію дітей та зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни", - заявив Володимир Кличко у своєму відеозверненні, яке він оприлюднив у соціальних мережах.

Він зазначив, що участь росіян в Олімпіаді буде зрадою олімпійського духу. "Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух. Країна, яка порушує основні принципи міжнародного права, не може бути легітимована міжнародним спортивним органом. Не робіть цієї монументальної помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас розсудить. Успіхів у прийнятті рішення", – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, МОК розглядає можливість допуску російських і білоруських спортсменів до Ігор. Чиновники вигадали схему, за якою представники цих двох держав, які ведуть війну проти України, зможуть потрапити на Олімпіаду 2024 року в Парижі.