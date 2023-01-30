Єрмак про теракт: Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію до Оленівки

Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію до Оленівки, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони не знають обставини злочину, а також статки наших людей, які досі там. Нам потрібні нові підходи, нові організації", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "Україна знайде всіх злочинців, причетних до трагедії в Оленівці, внаслідок якої загинуло 50 українських військовополонених".

"Жахливий теракт в Оленівці. Пройшло вже 6 місяців з моменту російського злочину, який ми не дозволимо забути нікому. Ми боремося за покарання винних і пам'ятаємо всіх загиблих. Знайдемо всіх злочинців та притягнемо їх до відповідальності, а Росія відповість на міжнародний трибунал", - наголосив він.