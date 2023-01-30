Політика

06:46 30.01.2023

Єрмак про теракт: Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію до Оленівки

1 хв читати
Єрмак про теракт: Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію до Оленівки

Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію до Оленівки, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони не знають обставини злочину, а також статки наших людей, які досі там. Нам потрібні нові підходи, нові організації", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "Україна знайде всіх злочинців, причетних до трагедії в Оленівці, внаслідок якої загинуло 50 українських військовополонених".

"Жахливий теракт в Оленівці. Пройшло вже 6 місяців з моменту російського злочину, який ми не дозволимо забути нікому. Ми боремося за покарання винних і пам'ятаємо всіх загиблих. Знайдемо всіх злочинців та притягнемо їх до відповідальності, а Росія відповість на міжнародний трибунал", - наголосив він.

Теги: #україна #мккк #оленівка #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:48 30.01.2023
Резніков розраховує в майбутньому отримати винищувачі від західних союзників

Резніков розраховує в майбутньому отримати винищувачі від західних союзників

06:44 30.01.2023
Теракт в Оленівці стане одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти Росії

Теракт в Оленівці стане одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти Росії

19:15 29.01.2023
Вбивство українських військовополонених в Оленівці обов'язково буде розслідувано та доведено до спецтрибуналу, переконаний омбудсмен

Вбивство українських військовополонених в Оленівці обов'язково буде розслідувано та доведено до спецтрибуналу, переконаний омбудсмен

07:52 29.01.2023
Чотири судна доставлять українське продовольство до Китаю, Бангладеш та Туреччини

Чотири судна доставлять українське продовольство до Китаю, Бангладеш та Туреччини

07:39 29.01.2023
Резніков: російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором

Резніков: російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором

07:57 28.01.2023
Сім суден доставлять українське продовольство до Іспанії, Італії, Китаю, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Кенії

Сім суден доставлять українське продовольство до Іспанії, Італії, Китаю, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Кенії

19:33 27.01.2023
Глава Міноборони ФРН не вважає за можливе передавати Україні винищувачі

Глава Міноборони ФРН не вважає за можливе передавати Україні винищувачі

18:58 27.01.2023
Велика Британія готова активно працювати над посиленням ефективності санкційної політики проти РФ – представник МЗС

Велика Британія готова активно працювати над посиленням ефективності санкційної політики проти РФ – представник МЗС

16:19 27.01.2023
Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні – Стефанчук

Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні – Стефанчук

15:05 27.01.2023
Бельгія виділяє найбільший на сьогодні пакет військової допомоги для України

Бельгія виділяє найбільший на сьогодні пакет військової допомоги для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський звернувся до міжнародних федерацій у зв'язку з наміром МОК допустити російських спортсменів до змагань

"Слуга народу" проводить опитування про виключення Тищенка з фракції - Арахамія

Садовий очікує на об’єктивне рішення суду та прогнозує багато мерів на засіданні у справі про відсторонення Атрошенка

Спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі – Зеленський у розмові з Макроном

Зеленський сподівається на підтримку Фінляндією вступу України до НАТО

ОСТАННЄ

Зеленський звернувся до міжнародних федерацій у зв'язку з наміром МОК допустити російських спортсменів до змагань

У Гельсінкі заявляють, що Фінляндія та Швеція продовжать шлях до НАТО спільно

Корнієнко: Очікуємо на саміті Україна – ЄС почути попередню оцінку щодо виконання рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства у Євросоюзі

Трамп розпочинає передвиборчу кампанію

Петр Павел переміг на виборах президента Чехії

Порошенко запропонував 7 кроків, щоб залишити РФ без грошей на війну

Протистояння Пригожина та Гіркіна може піти на користь Путіну, вважають у ISW

"Слуга народу" проводить опитування про виключення Тищенка з фракції - Арахамія

Садовий очікує на об’єктивне рішення суду та прогнозує багато мерів на засіданні у справі про відсторонення Атрошенка

Україна розраховує на підтримку Бельгії в реалізації Формули миру – Корнієнко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА