Політика

06:44 30.01.2023

Теракт в Оленівці стане одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти Росії

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Теракт в Оленівці стане одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти Росії

Теракт в Оленівці (Донецька обл.) стане одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Шість місяців тому Росія скоїла жахливий теракт в Оленівці... Підступне масове вбивство буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора", - написав Зеленський у мікроблозі Твіттер.

Він зазначив, що Україна не дозволить забути цей злочин, а "Росія програє цю війну. Зло та підлість завжди програють. Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього".

"Пам'ятаємо кожного загиблого воїна і боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені та притягнуті до відповідальності", - наголосив президент.

Як повідомлялося, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці. Пізніше, 3 серпня, Гутеріш оголосив про створення місії ООН зі збору фактів загибелі українських військовополонених в Оленівці.

8 вересня голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер повідомила, що РФ відмовляє спостерігачам ООН у доступі до українських військовополонених.

28 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що РФ так і не надала Україні змоги відвідати місце трагедії. Також, за його словами, до Оленівки не здійснювала візит і спеціальна моніторингова місія ООН, створена рішення генсека ООН для проведення незалежного розслідування. "Я зробив аналіз цієї місії, і за фактами показав, що із трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії", - додав омбудсмен.

Теги: #україна #трибунал #оленівка #зеленський

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