Політика

22:01 28.01.2023

Зеленський звернувся до міжнародних федерацій у зв'язку з наміром МОК допустити російських спортсменів до змагань

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Зеленський звернувся до міжнародних федерацій у зв'язку з наміром МОК допустити російських спортсменів до змагань

Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до провідних міжнародних спортивних федерацій для того, щоб не допустити участі російських спортсменів на міжнародних змаганнях.

"Сьогодні я продовжив наш марафон чесності, який має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості. Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста", - сказав він у відеозверненні в суботу.

За його словами, "якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну "гнучкість" Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору".

"Не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор", – заявив він.

 

 

Теги: #мок #звернення #зеленський

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