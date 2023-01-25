Політика

12:18 25.01.2023

Україна розраховує на підтримку Бельгії в реалізації Формули миру – Корнієнко

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Україна розраховує на підтримку Бельгії в реалізації Формули миру – Корнієнко

Україна розраховує на підтримку Бельгії в реалізації Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Україна вже запропонувала план припинення війни – Формулу миру. І ми розраховуємо на підтримку Бельгії та її лідерство в реалізації одного з пунктів цієї формули", — сказав Корнієнко на зустрічі делегації Верховної Ради з міністром оборони Бельгії Людівін Дедондер у Брюсселі.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, перший віцеспікер поінформував про безпекову ситуацію в Україні та висловив вдячність за практичну допомогу.

"Маємо спільну мету - притягнути РФ до відповідальності за агресію проти України, включно з її злочинами проти людяності", - зазначив Корнієнко, додавши, що наразі триває робота над резолюцією Генеральної Асамблеї ООН щодо відповідальності винних за кожен злочин.

Корнієнко запросив бельгійську сторону підтримати і допомогти залучити інші країни проголосувати за цю резолюцію, яка закладе основу для створення Міжнародного трибуналу.

Зі свого боку Дедондер наголосила, що Бельгія продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для підтримки України.

"Ми єдині з українським народом", - сказала вона.

Українська делегація також зустрілася із депутатами бельгійського парламенту, членами комітетів з питань оборони та закордонних справ.

"Ми бачимо порушення Міжнародного права та статуту ООН. Ми бачимо порушення всіх принципів людяності. І хочемо, щоб війна закінчилася так, як вона і має закінчитися — перемогою України, збереженням наших кордонів, визнаних світом, і щоб кожен винний за цю війну поніс відповідальність за скоєні злочини", — наголосив перший заступник голови Верховної Ради на зустрічі з бельгійськими колегами.

Як повідомлялося, делегація Верховної Ради на чолі з Корнієнком перебуває з візитом у Бельгії.

Теги: #корнієнко #формула_миру

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