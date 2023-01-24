Зеленський обговорив із президентом Фінляндії оборонну співпрацю, захист української енергетики та підготовку десятого пакету санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо під час його візиту у вівторок до Києва питання оборонної співпраці, захист української енергетики та підготовку десятого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський подякував Фінляндії за незмінну принципову підтримку оборонних зусиль України, санкційний тиск на Росію, міжнародну активність, спрямовану на притягнення Росії до відповідальності за її терор.

Він наголосив, що Україну та Фінляндію об'єднують уже 12 пакетів оборонної допомоги та взаємодія у відновленні української енергетики після російських ударів.

"Я вдячний і пану президенту особисто, вдячний громадянам Фінляндії за чітке розуміння того, що нам потрібно зараз. Це зберігати стійкість і разом іти до перемоги в цій війні", - сказав Зеленський.

Український президент також наголосив на важливості того, щоб міжнародні зусилля були спрямовані й на недопущення будь-яких спроб Росії та пов'язаних із нею осіб обійти санкційний тиск.

Окрім того, Зеленський поінформував фінляндського колегу про актуальну ситуацію на фронті, плани Росії на найближчий час.

"Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Але також очевидно, що держава-терорист має програти. Сьогодні ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий", – сказав президент.

Під час зустрічі лідери приділили увагу можливості приєднання Фінляндії до реалізації конкретних пунктів української формули миру.

Окремо сторони торкнулися питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У свою чергу Саулі Нііністьо розповів, що сьогодні мав можливість відвідати Бородянку та Бучу в Київській області, де побачив сліди жорстокості російських загарбників та страждання українського народу.

"Ми готові зробити все, що зможемо, щоб допомогти вам. Робили це й досі, особливо після торішнього масштабного нападу", – наголосив лідер Фінляндії, додавши, що його країна постійно підтримує Україну та надала допомогу у майже 600 млн євро, а також передає генератори та іншу гуманітарну допомогу, дала прихисток майже 50 тисяч громадян України.