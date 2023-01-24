Політика

17:31 24.01.2023

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії оборонну співпрацю, захист української енергетики та підготовку десятого пакету санкцій проти РФ

2 хв читати
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії оборонну співпрацю, захист української енергетики та підготовку десятого пакету санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо під час його візиту у вівторок до Києва питання оборонної співпраці, захист української енергетики та підготовку десятого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський подякував Фінляндії за незмінну принципову підтримку оборонних зусиль України, санкційний тиск на Росію, міжнародну активність, спрямовану на притягнення Росії до відповідальності за її терор.

Він наголосив, що Україну та Фінляндію об'єднують уже 12 пакетів оборонної допомоги та взаємодія у відновленні української енергетики після російських ударів.

"Я вдячний і пану президенту особисто, вдячний громадянам Фінляндії за чітке розуміння того, що нам потрібно зараз. Це зберігати стійкість і разом іти до перемоги в цій війні", - сказав Зеленський.

Український президент також наголосив на важливості того, щоб міжнародні зусилля були спрямовані й на недопущення будь-яких спроб Росії та пов'язаних із нею осіб обійти санкційний тиск.

Окрім того, Зеленський поінформував фінляндського колегу про актуальну ситуацію на фронті, плани Росії на найближчий час.

"Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Але також очевидно, що держава-терорист має програти. Сьогодні ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий", – сказав президент.

Під час зустрічі лідери приділили увагу можливості приєднання Фінляндії до реалізації конкретних пунктів української формули миру.

Окремо сторони торкнулися питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У свою чергу Саулі Нііністьо розповів, що сьогодні мав можливість відвідати Бородянку та Бучу в Київській області, де побачив сліди жорстокості російських загарбників та страждання українського народу.

"Ми готові зробити все, що зможемо, щоб допомогти вам. Робили це й досі, особливо після торішнього масштабного нападу", – наголосив лідер Фінляндії, додавши, що його країна постійно підтримує Україну та надала допомогу у майже 600 млн євро, а також передає генератори та іншу гуманітарну допомогу, дала прихисток майже 50 тисяч громадян України.

Теги: #фінляндія #зеленський #нііністьо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 24.01.2023
Фінляндія може навчати українських військових – президент

Фінляндія може навчати українських військових – президент

16:44 24.01.2023
Україна не мала наміру і не має нападати на Білорусь - Зеленський про т. зв. Пакт про ненапад Лукашенка

Україна не мала наміру і не має нападати на Білорусь - Зеленський про т. зв. Пакт про ненапад Лукашенка

16:32 24.01.2023
Зеленський сподівається на підтримку Фінляндією вступу України до НАТО

Зеленський сподівається на підтримку Фінляндією вступу України до НАТО

15:29 24.01.2023
Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії

Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії

13:55 24.01.2023
Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто- рятівник"

Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто- рятівник"

10:39 24.01.2023
У Фінляндії допустили розгляд заявки країни на членство в НАТО без Швеції

У Фінляндії допустили розгляд заявки країни на членство в НАТО без Швеції

08:41 24.01.2023
Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка

Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка

00:11 24.01.2023
РНБО України запровадила санкції проти Миколи Гундяєва (племінник Патріарха Кирила) та інших священиків РПЦ

РНБО України запровадила санкції проти Миколи Гундяєва (племінник Патріарха Кирила) та інших священиків РПЦ

00:04 24.01.2023
Зеленський анонсував "кадрові рішення"

Зеленський анонсував "кадрові рішення"

14:54 22.01.2023
Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський сподівається на підтримку Фінляндією вступу України до НАТО

Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

Нардепи очолили два комітети в ПАРЄ

Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

ОСТАННЄ

"Слуга народу" з іншими фракціями внесла законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО

Порошенко під час зустрічі з Генсеком НАТО закликав прискорити розгляд заявки України на членство в Альянсі

Нардепи очолили два комітети в ПАРЄ

Латвія знизить рівень диппредставництва в Росії та відкличе посла

Лідерка партії "Слуга народу" прийняла відставку голови Чернігівської облорганізації політсили Халімона

Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

ALDE рекомендувала Кравчук кандидатом на посаду голови комітету з питань культури в ПАРЄ

Арахамія ініціює повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА