Зеленський сподівається на підтримку Фінляндією вступу України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Фінляндія підтримає Україну на шляху до НАТО.

"Ми підтримуємо Фінляндію та Швецію на шляху до Альянсу, приєднання до найпотужнішої на сьогодні безпекової платформи. Ми хотіли б, оскільки сьогодні ми підтримуємо ці кроки, щоб завтра ми не йшли цією дорогою на самоті", - сказав він у вівторок на пресконференції після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

За словами Зеленського, "ми повинні побудувати стійку армію, щоб ми дійшли туди (в НАТО – ІФ-У). Ця стійкість залежить від підтримки багатьох держав. США надають найбільшу підтримку, Британія, країни Європейського континенту, країни Азії, Африки – дуже важливо, щоб вони були на боці України, на боці правди і посилювали нашу армію хто чим може".

"Ми говорили про створення окремої платформи, щоб посилити Україну броньованою технікою, включно з танками. Радий, що Фінляндія буде займати там своє місце", - сказав він.

"Я хочу подякувати за особливе ставлення до наших людей. Це велика гуманітарна допомога – надавати належний прихисток у вашій державі. Я високо це ціную – під час цієї війни таке тепле ставлення дійсно важливе", - зазначив Зеленський.