ALDE рекомендувала Кравчук кандидатом на посаду голови комітету з питань культури в ПАРЄ

Політична група Альянс лібералів та демократів за Європу (ALDE) в Парламентській асамблеї Ради Європи рекомендувала члена делегації Верховної Ради Євгену Кравчук кандидатом на посаду голови комітету з культури, науки, освіти та медіа.

"Ранок першого дня сесії ПАРЄ у Страсбурзі починається із засідань політичних груп (аналогічно до фракцій у парламенті). Я входжу до ALDE (Альянс лібералів та демократів за Європу), і сьогодні вони висунули мене на посаду голови комітету з культури, науки, освіти та медіа", - повідомила Кравчук у фейсбуці в понеділок.

Вона також зазначила, що затверджуватимуть кандидатуру за кілька годин.

"Це гарна можливість зробити більше для захисту української культури та інформаційного простору під час війни", - наголосила народний депутат.

Кравчук входить до фракції "Слуга народу" українського парламенту.