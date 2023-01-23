Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади.

"Буду ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади", - написав Арахамія в понеділок у телеграмі.

Він нагадав, що парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони у понеділок на своєму засіданні розгляне ситуацію, пов'язану із закупівлями у Міністерстві оборони.

"Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони", - зазначив голова фракції.

Арахамія також наголосив, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ і буде фіналізовано побудову незалежної антикорупційної інфраструктури.

За словами народного депутата, з 24 лютого 2022 року офіційні та неофіційні канали постійно попереджали чиновників усіх рівнів та пропонували сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії та припинити займатися сумнівними справами.

"До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні… Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу. "Не на часі" вже не працює. І, як сказав, наш президент: "Цей тиждень буде часом відповідних рішень", - підсумував Арахамія.