Політика

10:02 23.01.2023

Арахамія ініціює повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади

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Арахамія ініціює повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади.

"Буду ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади", - написав Арахамія в понеділок у телеграмі.

Він нагадав, що парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони у понеділок на своєму засіданні розгляне ситуацію, пов'язану із закупівлями у Міністерстві оборони.

"Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони", - зазначив голова фракції.

Арахамія також наголосив, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ і буде фіналізовано побудову незалежної антикорупційної інфраструктури.

За словами народного депутата, з 24 лютого 2022 року офіційні та неофіційні канали постійно попереджали чиновників усіх рівнів та пропонували сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії та припинити займатися сумнівними справами.

"До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні… Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу. "Не на часі" вже не працює. І, як сказав, наш президент: "Цей тиждень буде часом відповідних рішень", - підсумував Арахамія.

Теги: #корупція #комітет #скандали #арахамія

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